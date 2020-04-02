Хильемарк – о матче со «Спартаком»: «Динамо» не повезло. В отличие от них

Шведский полузащитник «Динамо» Оскар Хильемарк прокомментировал игру своей команды в 2020 году.
«Первая игра против «Спартака» получилась сложной. Это хороший соперник, во встрече с которым мы создали несколько моментов, когда должны были забивать. Но нам не повезло. В отличие от них. Посмотрите на голы в наши ворота в том матче – они не результат каких-то комбинаций, а только везение вследствие наших ошибок.
Следующие же игры мы провели лучше. Причем было видно, что с «Ахматом» мы сыграли еще качественнее, чем с «Тамбовом». То есть постепенно улучшали свою игру. Так что результат по итогу этих трех матчей оценю, как в целом позитивный», – сказал футболист клубной пресс-службе.
Добавим, что чемпионат России временно приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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