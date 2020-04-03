«Рубин» и «Уфа» договорились с футболистами о снижении зарплаты Об этом сообщает «Чемпионат».

«Рубин» и «Уфа» достигли соглашения с игроками своих команд о снижении зарплаты на 50%. Напомним, первым из отечественных клубов зарплату понизил московский «Спартак». Ожидается, что по этому принципу также поступит питерский «Зенит». Ранее стало известно, что чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.