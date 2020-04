Экс-футболист «Ланса» Совински скончался от коронавируса

Бывший голкипер французского «Ланса» Арнольд Совински умер в 89 лет. Отмечается, что он скончался из-за коронавируса.

«С большой грустью сообщаем об уходе Арнольда Совински. Игрок, тренер, болельщик – он был лицом нашей команды. Выражаем соболезнования его родным и близким», – говорится в заявлении клуба.

Le Racing Club de Lens vient d’apprendre avec une immense tristesse la disparition d’Arnold #Sowinski. Mineur, joueur, entraîneur, supporter… il incarnait l’esprit sang et or par excellence. Tout notre soutien à sa famille et ses proches. #rclens pic.twitter.com/AQJejO6hsH