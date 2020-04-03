СМИ: УЕФА рекомендовал не завершать сезон и надеется возобновить его в июле Об этом сообщает Sky Sports.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) направили письмо всем 55 ассоциациям-членам УЕФА, в том числе клубам и лигам.

По информации телеканала, они порекомендовали не завершать текущий сезон и хотят возобновить его по окончании пандемии коронавируса, которая, по сегодняшним прогнозам, завершится в июле этого года.

При этом уточняется, что досрочное завершение сезона – крайняя мера, поэтому на данный момент УЕФА не рассматривает этот вариант и хочет выявить победителей чемпионатов «на футбольном поле».

Что касается чемпионата России, то он был приостановлен по решению РФС. Пауза продлится до 31 мая.