СМИ: УЕФА рекомендовал не завершать сезон и надеется возобновить его в июле - Советский спорт
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03 апреля 2020 01:49ФутболГичунцев Артур

СМИ: УЕФА рекомендовал не завершать сезон и надеется возобновить его в июле

Об этом сообщает Sky Sports.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) направили письмо всем 55 ассоциациям-членам УЕФА, в том числе клубам и лигам.

По информации телеканала, они порекомендовали не завершать текущий сезон и хотят возобновить его по окончании пандемии коронавируса, которая, по сегодняшним прогнозам, завершится в июле этого года.

При этом уточняется, что досрочное завершение сезона – крайняя мера, поэтому на данный момент УЕФА не рассматривает этот вариант и хочет выявить победителей чемпионатов «на футбольном поле».

Что касается чемпионата России, то он был приостановлен по решению РФС. Пауза продлится до 31 мая.

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