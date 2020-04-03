Луис Суарес: Никто в «Барселоне» не отказывался от сокращения зарплаты Нападающий «Барселоны» Луис Суарес опроверг информацию о том, что игроки каталонского клуба отказались от сокращения от зарплаты из-за коронавируса.

– Больно, когда люди говорят такие вещи, потому что мы всегда были первыми, кто хотел достичь соглашения, поскольку мы знаем, как клуб переживает эти нелегкие для всех времена. Никто в команде не отказывался от сокращения зарплаты. Между игроками и клубом было достигнуто взаимное соглашение. Капитаны говорили с президентом, и никто не был против, – цитирует Суареса Goal.com.

Ранее сообщалось, что руководство каталонцев обратилось к игрокам с просьбой сократить зарплату из-за пандемии коронавируса – часть футболистов были готовы пойти навстречу клубу, однако, нашлись и те, кто выступил против.

Что касается Суареса, то в нынешнем сезоне на счету 33-летнего уругвайца 23 матча, в которых он отметился 14 голами и 11 ассистами.

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса. После 27 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков и на два очка опережая «Реал».