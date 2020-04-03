«Рома» хочет приобрести защитника «Коринтианса»

По информации La Gazzetta dello Sport, 21-летний бразилец входит в сферу интересов «Ромы».
Отмечается, что римский клуб пытался приобрести Аугусто еще зимой, но стороны не смогли договориться по цене трансфера.
В нынешнем сезоне на счету защитника 25 матчей, в которых он отметился одним голом. Его контракт с «Коринтиансом» действует до 31 декабря 2021 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.
Во Владивостоке угробили профессиональный хоккей. Что и ожидалось Решение властей Приморья прекратить финансирование «Адмирала» и пустить освободившиеся средства на борьбу с коронавирусом кажется странным. 01.04.2020 15:30 Хоккей Иванов Сергей Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные Пока спортивный мир на паузе самое время подвести итоги зимнего сезона. Который, несмотря на эпидемию, прошел почти целиком. «Советский спорт» изучил результаты российских команд во всех олимпийских дисциплинах. 27.03.2020 15:00 Биатлон Мысин Николай Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья Кирилл Новиков: Отправил бы в аренду в Минск Филиппа и Комличенко Главный тренер «Динамо» дал интервью клубному интернет-каналу. 01.04.2020 20:30 Футбол Григорьевская Юлия В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай От «Амкара» до «Черноморца». Клубы, которые мы потеряли Среди клубов, имевших опыт выступления в РПЛ, только «Торпедо» после потери профессионального статуса удавалось вернуться в элиту. И то всего на год. 02.04.2020 09:58 Футбол Зибрак Артем «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай