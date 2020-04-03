«Рома» хочет приобрести защитника «Коринтианса» Фланговый защитник «Коринтианса» Карлос Аугусто ближайшим летом может оказаться в серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, 21-летний бразилец входит в сферу интересов «Ромы».

Отмечается, что римский клуб пытался приобрести Аугусто еще зимой, но стороны не смогли договориться по цене трансфера.

В нынешнем сезоне на счету защитника 25 матчей, в которых он отметился одним голом. Его контракт с «Коринтиансом» действует до 31 декабря 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.