MLS запретил возобновление командных тренировок до 24 апреля Пресс-служба MLS сообщила о том, что продлевает запрет на проведение командных тренировок вплоть до 24 апреля.

Отмечается, что тренировочные базы клубов будут оставаться закрытыми для всех. Исключением станут ситуации, при которых игроку необходимо пройти лечение или реабилитацию под руководством медицинского персонала.

12 марта MLS сообщила о приостановке турнира на 30 дней из-за пандемии коронавируса. Новый сезон стартовал 29 февраля, и на момент паузы было сыграно лишь два тура.