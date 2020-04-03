Алессандро Дель Пьеро: Дибала уже готов стать капитаном «Ювентуса» Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро оценил возможность того, что форвард туринцев Пауло Дибала в будущем станет новым капитаном команды.

– Он уже носил капитанскую повязку несколько раз. Это произошло не просто так, потому что он уже готов стать капитаном «Ювентуса». Насколько я знаю его лично, считаю, что за последнее время он стал более зрелым, в первую очередь благодаря реакции, которую он показал после этого лета. Это подчеркивает его рост с точки зрения личности, – цитирует Дель Пьеро Sky Sports.

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. С тех пор 26-летний аргентинец принял участие в 216 матчах – на его счету 91 забитый мяч и 36 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2022-го.

В текущем сезоне форвард сыграл в 34 поединках, забил 13 голов и отдал 12 ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.