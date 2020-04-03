Вадим Карпов: В своей дебютной игре за ЦСКА нервничал только первые десять минут

– С «Лудогорцем» я сыграл, можно сказать, случайно. Дрожал на поле лишь первые минут десять: на таком большом стадионе еще не играл. Когда мы повели, почувствовал уверенность. Думал, как-то спокойно доиграем, выдержим 1:0. А болгары как начали прессинговать и эти забросы делать. Так и пропустили мы пять, – цитирует Карпова Sport24.ru.
Напомним, что ЦСКА потерпел гостевое поражение от «Лудогорца» (1:5) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Тогда единственный гол в составе российского клуба забил Игорь Дивеев. Что касается Карпова, то 17-летний защитник отыграл весь поединок, отметившись желтой карточкой на 61-й минуте.
В нынешнем сезоне Карпов принял участие в 25 встречах, в том числе выступая за молодежную команду ЦСКА. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.
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