Вадим Карпов: Моментами побаиваюсь Акинфеева с Набабкиным Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о взаимоотношениях с голкипером Игорем Акинфеевым и защитником Кириллом Набабкиным.

– Моментами я их побаиваюсь. Они мне жестко пихали, всегда за дело. Я выслушивал. Каждый день в ЦСКА мне нужно доказывать свою состоятельность и конкурентоспособность – а дальше я и не заглядываю. В основе я еще вообще не закрепился: все впереди, – цитирует Карпова Sport24.ru.

17-летний защитник выступает за армейцев с ноября прошлого года. В составе взрослой команды он провел 16 матчей, пять из которых – в групповом этапе Лиги Европы.

Действующий контракт Карпова с ЦСКА истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.