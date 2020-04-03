Агент Руиса: «Наполи» знает об интересе к Фабиану со стороны «Реала» Агент Альваро Торрес, клиентом которого является полузащитник «Наполи» Фабиан Руис, подтвердил интерес «Реала» к его подопопечному.

– Да, это правда, что «Реал» заинтересован в Фабиане, и «Наполи» об этом знает. Несмотря на это, Руис должен сосредоточиться на своей команде, а летом уже будем смотреть. Он провел три года на высоком уровне, – цитирует агента Football Italia.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему испанцу со стороны «Ливерпуля», «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Руис перешел в «Наполи» в июле 2018 года из «Бетиса» за 30 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 72 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.