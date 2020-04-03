Президент «Брешии»: Нынешний сезон серии А нереально будет доиграть Президент «Брешии» Массимо Челлино прокомментировал приостановку чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса.

– Этот сезон нереально будет доиграть. Ни одна команда не сможет вернуться в ближайшее время. Если футбольные власти заставят нас играть, я буду готов не выставлять команду и проигрывать матчи 0:3 из уважения к жителям Брешии и их близким, – цитирует президента La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса. На момент паузы было сыграно 26 неполных туров из 38. «Брешиа» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. До спасительной 17-й строчки подопечные Диего Лопеса отстают на девять очков.