«Рома» проявляет интерес к Бернарду Полузащитник «Эвертона» Бернард летом может оказаться в «Роме».

Как утверждает La Roma24, римский клуб нуждается в усилении позиции левого вингера, и 27-летний бразилец является одним из кандидатов на трансфер.

Напомним, что в своей карьере Бернанд уже выступал под руководством нынешнего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки – с 2016 по 2018 год они вместе работали в «Шахтере».

Бернард присоединился к «Эвертону» в августе 2018 года на правах свободного агента, подписав контракт на четыре года. В нынешнем сезоне на его счету 22 матча, в которых он отметился тремя голами и двумя ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.