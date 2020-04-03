The Sun: Личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе Находился ли на борту капитан «Барселоны», неизвестно.

Британский таблоид The Sun сообщает, что частный самолет, принадлежащий Лионелю Месси, совершил вынужденную посадку в Брюсселе из-за технических неполадок.

Источник ничего не сообщает о том, находился ли на борту сам нападающий «Барселоны», или кто-нибудь из членов его семьи.

Утверждается, что вчера самолет вылетел из Аргентины, сделал остановку в Бразилии и в сегодня утром прилетел в Брюссель. Затем самолет должен был отправится на Тенерифе, но вскоре после вылета совершил вынужденную посадку из-за технических неисправностей, вернувшись в аэропорт бельгийской столицы.

Месси приобрел самолет в 2018 году за 12,5 миллионов евро.