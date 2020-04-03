Редактор газеты Marca: Дзюба мечтает о «Реале»? Этого никогда не случится Нападающий «Зенита» и сборной России ранее заявил о том, что болеет за Королевский клуб с детства.

Редактор испанской спортивной газеты Marca Хуан Кастро прокомментировал заявление Артема Дзюбы о мечте выступать за мадридский «Реал».

«Дзюба мечтает играть в «Реале»? А он разве входит в 10 лучших форвардов планеты? Этого никогда не случится, это невозможно. Ровно как и в любом другом топ-клубе Испании. В остальных испанских клубах – возможно, но мы никогда не знаем, что произойдет», – заявил Кастро в интервью Чемпионат.com

31-летний Дзюба в нынешнем сезоне забил 13 голов в 21 матче чемпионата России и после 22 туров возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ.