Головин вернулся из Монако в Россию и находится на карантине Об этом рассказал первый тренер футболиста национальной сборной.

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал о том, что Головин вернулся в Калтан Кемеровской области и находится на карантине.

«С Сашей я еще не общался, но знаю одно – он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилета из Монако», – заявил Плясунов в интервью Чемпионат.com

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 туров. «Монако» занимает девятое место, набрав 40 очков. Головин в 25 матчах лиги 1 нынешнего сезона забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.