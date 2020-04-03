Головин вернулся из Монако в Россию и находится на карантине

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал о том, что Головин вернулся в Калтан Кемеровской области и находится на карантине.
«С Сашей я еще не общался, но знаю одно – он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилета из Монако», – заявил Плясунов в интервью Чемпионат.com
Чемпионат Франции был приостановлен после 28 туров. «Монако» занимает девятое место, набрав 40 очков. Головин в 25 матчах лиги 1 нынешнего сезона забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.
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