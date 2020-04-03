В «Рубине» приняли решение о сокращении зарплат на 50% Об этом заявил спортивный директор казанского клуба.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский подтвердил, что в клубе приняли решение снизить зарплаты из-за пандемии коронавируса.

«Все, что касается зарплат, уже подверглось коллапсу, – заявил Яровинский в интервью «БИЗНЕС Online». – Футбольные клубы собирались для того, чтобы зрители на них смотрели. Когда ты лишен возможности показывать свою игру зрителям – они не приносят денег. Поэтому все, что касается экономики футбольной, переживает сейчас самый страшный период. Сейчас активно обсуждается снижение заработной платы во всех клубах, потому что экономически футбол очень сильно зависит от общества и конкретной страны. Если Россия переживает определенные финансовые сложности, то и футбол переживает их. Как это повлияет на конкретную трансферную стоимость, я не знаю, но думаю, что значительно. Клубы просто не смогут платить за переходы столько, сколько платили до этого.

У нас было принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, не только футболистов. Все очень адекватно на это отреагировали. Они понимают, что мы все в одной лодке и нам всем придется идти на какие-то ограничительные меры. Это объективная ситуация, она неприятная, но, к сожалению, именно объективная. Экономически, я думаю, футбол переживет упадок, по крайней мере, в ближайшее время».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. РФС продлил паузу в футбольных соревнованиях до 31 мая. «Рубин» занимает 14-е место в РПЛ, набрав 23 очка.