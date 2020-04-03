Карло Анчелотти: Современному футболисту нужно 15 дней для того, чтобы вернуть форму Главный тренер «Эвертона» поделился мнением о перспективе возобновить соревнования.

Итальянский тренер английского «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о том, как можно было бы возобновить чемпионат АПЛ.

«Посмотрим, что решит лига по итогам совещаний, – отметил Анчелотти в интервью L’Equipe. – Один из основных аспектов заключается в том, чтобы все клубы возобновили подготовку одновременно, и все находились в равных условиях.

В принципе, не так уж и важно, насколько долгой получится пауза. Современным футболистом достаточно 15 дней, чтобы восстановить физическую форму. Безусловно, после перерыва в семь или восемь недель, игроки не будут готовы на все сто процентов сразу после возобновления соревнований, но мы сможем играть. По этому поводу у меня никаких сомнений нет. Все команды будут в равных условиях, и мы будем тренироваться при помощи игр. Не важно, когда получится дать рестарт. Самое главное, чтобы можно было безопасно проводить матчи».

В чемпионате Англии было сыграно 29 туров из 38. «Эвертон» занимает 12-е место, набрав 37 очков.