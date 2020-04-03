Болельщики «Спартака» признали Максименко лучшим игроком марта

Александр Максименко победил в ежемесячном голосовании на звание лучшего игрока «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
За 22-летнего голкипера проголосовали 29% болельщиков, принявших участие в опросе. Второе место занял опорный полузащитник Роман Зобнин (19%), а третье – атакующий хавбек Зелимхан Бакаев (10%).
«Март складывался и для команды, и для меня удачно: нам удалось пройти ЦСКА в сумасшедшей кубковой игре и набрать очки в Оренбурге, – заявил Максименко в интервью пресс-службе красно-белых. – Но сейчас самое главное – одержать победу над тем, что мешает нам вернуться к привычной жизни и вновь наслаждаться любимым футболом. Спасибо всем и каждому, кто отдал свой голос за меня. Будьте здоровы! Надеюсь, скоро увидимся».
В марте Максименко отыграл без замен все три матча «Спартака» – против «Краснодара» и «Оренбурга» в чемпионате России и против ЦСКА в победном четвертьфинале Кубка. В кубковом дерби Александр стал автором голевой передачи.
Всего в нынешнем сезоне Максименко сыграл 21 матч в РПЛ, пропустив 21 мяч и 7 раз сохранив ворота «сухими».
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