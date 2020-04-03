АПЛ отложила возобновление чемпионата Англии на неопределенный срок В турнире осталось провести 9 туров.

Английская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала заявление по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронивируса. Возобновление соревнований переносится на неопределенный срок.

Чемпионат премьер-лиги не будет возобновлен в начале мая. Дата рестарта будет зависеть от развития ситуации с пандемией COVID-19. Будут необходимы разрешения правительства Великобритании и Национальной службы здравоохранения.

Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров из 38.