Флик продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

Официальный сайт «Баварии» объявил о продлении контракта с 55-летним главным тренером Хансом-Дитером Фликом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Напомним, что «Бавария» начинала нынешний сезон под руководством Нико Ковача, однако хорват был уволен 3 ноября прошлого года. Бывший ассистент Йоахима Лева в сборной Германии Флик изначально был назначен исполняющим обязанности главного тренера, однако затем «Бавария» заключила с ним полноценный контракт до конца нынешнего сезона.

Под руководством Флика мюнхенцы вернули лидерство в чемпионате Германии, а также разгромили в Лондоне «Челси» со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После 25 туров «Бавария» занимает первое место в бундеслиге, набрав 55 очков. У ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии» – 51.

Hansi #Flick has extended his contract as #FCBayern head coach until 2023! ✍️#MiaSanMia #Flick2023 pic.twitter.com/UKTo8O89I8