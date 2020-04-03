Игроки «Динамо» не хотят идти на понижение зарплат на 40%

Московское «Динамо» не может согласовать с футболистами условия сокращения зарплат на время приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат.com сообщает, что столичный клуб предложил игрокам сокращение выплат на 40% на время паузы в РПЛ, однако футболисты, интересы которых в переговорах представляет капитан и основной голкипер «Динамо» Антон Шунин, не согласились с такими условиями. Игроки согласны на сокращение зарплат на 20% и только на один месяц.
Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. РФС продлил паузу в футбольных соревнованиях до 31 мая.
«Динамо» занимает шестое место, набрав 30 очков.
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