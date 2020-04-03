Клубы АПЛ сократят зарплаты футболистов на 30% В ближайшее время сокращение контрактных выплат будет согласовано с игроками.

Все 20 клубов английской премьер-лиги пришли к соглашению о сокращении зарплат футболистов на 30% из-за пандемии коронавируса и паузы в проведении соревнований. Эту новость сообщил официальный сайт турнира.

В ближайшее время сроки сокращения выплат по контрактам будут согласованы с игроками. Сообщается, что в случае улучшения ситуации, условия будут пересмотрены.

Сегодня АПЛ объявили о том, что пауза в чемпионате Англии продлена на неопределенный срок.

Напомним, что в турнире было сыграно 29 туров из 38.