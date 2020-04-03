На крыше стадиона «Лужники» зажгли надпись «Оставайтесь дома» (видео)

На крыше арены «Лужники», самого вместительного стадиона Москвы и России, зажгли надпись «Оставайтесь дома».
Таким образом, Российский футбольный союз призывает жителей столицы соблюдать режим карантина в условиях пандемии коронавируса.
По состоянию на утро 3 апреля общее число инфицированных в столице составляет 2 923 человека.
Всего на территории Российской Федерации зарегистрировано 4 149 случаев заражения COVID-19. 281 человек выздоровел, 34 умерли.
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