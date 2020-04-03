Гончаренко создал аккаунт в Instagram (видео) Белорусский специалист возглавил армейцев в 2016 году.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко стал пользователем соцсети Instagram.

Во время карантина он опубликовал видео, где занимается с сыном на велотренажерах.

«Тренировки с сыном в условиях карантина», – подписал Гончаренко свой первый пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тренировки с сыном в условиях карантина Публикация от Ганчаренко Виктор (@gancharenko.viktar) 30 Мар 2020 в 8:31 PDT

Добавим, что чемпионат России по решению РФС приостановлен до 31 мая 2020 года.