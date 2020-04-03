Артем Дзюба: Хочется, чтобы все доигралось, чтобы все точки были расставлены Ранее РФС принял решение приостановить чемпионат России из-за пандемии коронавируса.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает, что текущий сезон должен быть доигран. По слухам, такой же позиции придерживаются в УЕФА.

«Давайте будем откровенны: «Ливерпуль» уже точно не упустит это чемпионство, которое команда заслужила. И так почти в каждом чемпионате. Только в Испании и Италии не до конца все ясно. Возможно, еще в Германии. Да и у нас не до конца все ясно.

Хочется, чтобы все доигралось, чтобы все точки были расставлены. Этого ждут и болельщики, и сами футболисты», – приводит слова Дзюбы Sport24 со ссылкой на эфир радиостанции «Радио Зенит».

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 53 тысяч человек. Что касается РПЛ, то ее приостановили до 31 мая.