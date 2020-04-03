Федор Смолов: Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация На данный момент в стране было выявлено 4149 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 281 человек. При этом зафиксировано 34 летальных исхода.

Форвард испанской «Сельты» Федор Смолов высказался о текущем положении в России из-за пандемии коронавируса.

«Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться…

Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. Говорят, что уже закрывают все рейсы в Россию? Я видел, да, мне присылали», – сказал Смолов в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна.

Добавим, что Смолов перебрался в чемпионат Испании зимой 2020 года. Он был арендован у московского «Локомотива».