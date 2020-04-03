Мальдини-младший излечился от коронавируса 18-летний футболист сообщил о выздоровлении в инстаграме.

Даниэль Мальдини заявил о том, что вылечился после заражения COVID-19.

«Я в порядке. У меня больше нет симптомов. Возобновляю индивидуальные тренировки», – написал 18-летний футболист «Милана» в инстаграме.

О заражении коронавирусом технического директора красно-черных Паоло Мальдини и его младшего сына стало известно 21 марта.

Даниэль Мальдини дебютировал в серии А 2 февраля, сыграв одну минуту в домашнем матче «Милана» против «Вероны» (1:1).