Мальдини-младший излечился от коронавируса - Советский спорт
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03 апреля 2020 20:56ФутболШарафудинов Виктор

Мальдини-младший излечился от коронавируса

18-летний футболист сообщил о выздоровлении в инстаграме.

Даниэль Мальдини заявил о том, что вылечился после заражения COVID-19.

«Я в порядке. У меня больше нет симптомов. Возобновляю индивидуальные тренировки», – написал 18-летний футболист «Милана» в инстаграме.

О заражении коронавирусом технического директора красно-черных Паоло Мальдини и его младшего сына стало известно 21 марта.

Даниэль Мальдини дебютировал в серии А 2 февраля, сыграв одну минуту в домашнем матче «Милана» против «Вероны» (1:1).

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