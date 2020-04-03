Федор Смолов: Планировали возобновить чемпионат Испании 15 мая, но это уже невозможно Нападающий находится в Виго и не может вернуться в Москву.

Российский форвард испанской «Сельты» Федор Смолов рассказал, как обстоит ситуация с возобновлением чемпионата страны.

«Изначально планировали начать тренироваться 30 апреля, а возобновить чемпионат – 15 мая. Но это уже невозможно. Уверен, карантин продлят как минимум до конца апреля. Тренироваться, наверное, начнем не раньше, чем вторая половина мая.

У меня сейчас даже мяча нет. Хотел, чтобы привезли, но база тоже на карантине», – сказал Смолов в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна.