Александр Кокорин: Соглашение с «Сочи» до 15 мая, дальше решать «Зениту» Нападающий рассказал о ситуации со своим контрактом.

В эфире телеканала «Матч Премьер» Александр Кокорин поделился мыслями о своем будущем.

«У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая, – заявил 29-летний нападающий. – Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту». Потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, поскольку непонятно, что будет дальше и как правильно все распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.

Мне очень приятно, что Федотов назвал меня лучшим футболистом, которого он когда-либо тренировал. В «Сочи» очень приятно работать каждый день, все условия созданы для того, чтобы играть в футбол.

В контракте у меня есть пункт, по которому я смогу сыграть против «Зенита», но за это нужно будет заплатить. Либо мне, либо руководству. Пока такие моменты не обсуждались. Если игра с «Зенитом» будет ключевой для нас, тогда пойдем на это. Знаю, какая это сумма, она в евро.

Когда успел подружиться с Погба и Фабрегасом? За свою карьеру выступал с легионерами высокого класса, которые играли с ними в сборных и дружат. И мне посчастливилось с ними познакомиться. Мы особо не дружим, было приятно получить от них поздравления с днем рождения.

Многие сейчас играют в компьютерные игры. Так можно убить время. Ну и нужно отдыхать».

Выступая за «Сочи» на правах аренды, принадлежащий «Зениту» Кокорин в 4 матчах весенней части сезона забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. РФС продлил паузу в футбольных соревнованиях до 31 мая.