Смолов рассказал, почему Миранчук не перешел в «Ювентус» Ранее сообщалось, что туринский клуб пытался заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, арендованный у «Локомотива», объяснил, почему хавбек красно-зеленых Алексей Миранчук не оказался в «Ювентусе».

По его словам, чемпион Италии действительно хотел купить игрока, однако, сделка не состоялась из-за позиции «Локо». Клуб не хотел расставаться с одним из ключевых футболистов. Об этом Смолов заявил в эфире Instagram-аккаунта Нобеля Арустамяна.

24-летний Миранчук выступает за первых состав столичного клуба с 2013 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.