Федор Смолов: Слуцкий приглашал меня в «Рубин» Этой зимой футболист сменил московский клуб на чемпионат Испании.

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, арендованный у «Локомотива», рассказал, где мог оказаться до отъезда в Примеру.

В частности, он подчеркнул, что мог перейти в казанский «Рубин» по приглашению главного тренера Леонида Слуцкого, с которым работал в национальной сборной.

«Слуцкий приглашал меня в «Рубин». Это было только на уровне нашего разговора. Поговорили с ним, он прочувствовал мою ситуацию. Но в итоге я перешел в «Сельту». Это было очень спонтанно. Круто, что все получилось. Но в «Рубин» меня бы, скорее всего, и не отпустили.

Какие варианты были кроме «Сельты»? За 2-3 дня до этого появился вариант с «Вест Бромвичем». Но это чемпионшип, я не очень хотел, толком не задумывался даже. Я сказал, что хотел бы играть в Англии. Но когда назвали команду, то я сказал Герману Ткаченко: не, сливай.

Были разговоры про «Вильярреал», но до переговоров не дошло. Еще был вариант с «Фейеноордом» – «Локомотив» отказал. Я бы рассмотрел этот вариант, что-то в этом было, все-таки определенная цикличность присутствует в жизни каждого человека», – сказал Смолов в эфире Instagram-аккаунта Нобеля Арустамяна.