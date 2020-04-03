Дзюба заявил, что начал играть в Counter-Strike На данный момент чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, чем занимается, находясь на карантине.

«По вечерам, ближе к ночи, часов в 10-11, уложив детей, позволяю себе открыть мир Counter-Strike и убивать зомбаков в компьютерной игре.

Появились знакомые ребята, которые мне во всем помогли, организовали. Я просто захожу, у нас есть общий чат, и мы играем. Никогда не думал, что в 31 год меня немножко поглотит этот мир», – сказал Дзюба в интервью радиостанции «Радио Зенит».