Бекхэм обновил имидж и высказался о ситуации с коронавирусом (фото)

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм оставил запись в соцсети на фоне непростой ситуации во всем мире из-за пандемии коронавируса.
Судя по снимку, который выложил английский футболист, он постригся налысо. Таким образом, экс-игрок мадридского «Реала» поддержал популярную практику.
«Пришлось это сделать», – подписал фотографию Бекхэм, прикрепив хэштег #оставайтесьдома.
Добавим, что на данный момент из-за коронавируса скончались более 56 тысяч человек.
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