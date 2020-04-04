Бекхэм обновил имидж и высказался о ситуации с коронавирусом (фото) Известный футболист призвал всех людей соблюдать правила карантина.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм оставил запись в соцсети на фоне непростой ситуации во всем мире из-за пандемии коронавируса.

Судя по снимку, который выложил английский футболист, он постригся налысо. Таким образом, экс-игрок мадридского «Реала» поддержал популярную практику.

«Пришлось это сделать», – подписал фотографию Бекхэм, прикрепив хэштег #оставайтесьдома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 3 Апр 2020 в 1:29 PDT

Добавим, что на данный момент из-за коронавируса скончались более 56 тысяч человек.