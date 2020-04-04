Александер Чеферин: Те лиги, которые захотят не доигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков Практически все европейские чемпионаты прерваны из-за коронавируса.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что те лиги, которые примут решение не доигрывать текущий сезон, могут быть отстранены от участия в еврокубках в следующем сезоне.

«Я думаю, что это неправильный путь. Вы не можете обратиться за помощью, а затем принять решение, которое вам подходит. Бельгия, как и те лиги, которые захотят не доигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне», — приводит слова Чеферина Spiegel.

Напомним, практически все европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Даты возобновления турниров переносятся на более поздние сроки. В Бельгии было принято решение досрочно завершить сезон. Чемпионом страны признали «Брюгге», серебряным призером стал «Гент».

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.