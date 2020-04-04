Ривалдо: Неймар — один из немногих игроков, кто не чувствует давления, играя рядом с Месси Контракт игрока с «ПСЖ» действует до июня 2022 года.

Бывший футболист сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо считает, что Неймар должен стать главной трансферной целью каталонцев на ближайшее время.

«Только Неймар может претендовать на место в стартовом составе «Барселоны» бок о бок с Месси. В последние годы мы видели множество прекрасных футболистов, кому не удалось сыграться с Лео. Но Неймар — один из немногих, кто не чувствует давления, играя с футболистом такого уровня», — приводит слова Ривалдо Goal.com.

Напомним, Неймар в 2013 году перешел из «Сантоса» в «Барселону». В составе каталонского клуба он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании (дважды), Кубок страны (трижды) и множестве других призов. Всего в составе »Барсы» он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 77 результативных передач. В 2017 году форвард перешел в «ПСЖ», с которым стал чемпионом Франции (дважды) и обладателем Кубка Франции.

СМИ неоднократно сообщали, что Неймар хочет покинуть французский клуб и вернуться в «Барселону».