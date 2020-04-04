Дарио Срна: Не перешел в «Барселону», потому что сердце приняло решение остаться в «Шахтере» Хорват провел за донецкий клуб 492 матча.

Бывший защитник «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему сорвался его переход в «Барселону».

«Не мог бросить «Шахтер». Тогда была война. Чувствовал, что это важный момент в жизни «Шахтера» и Донбасса. Знаю, насколько меня уважали и любили в Донецке и насколько я любил. Просто не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей. Не жалею, что не ушел в «Барселону». Остался в «Шахтере», потому что сердце приняло такое решение, вот и все», - приводит слова хорвата официальный сайт клуба.

Напомним, Срна перешел в «Шахтер» в 2003 году. За донецкий клуб он провел 492 матча, в которых забил 45 голов и сделал 121 результативную передачу.

В составе «Шахтера» защитник выиграл Кубок УЕФА, чемпионат Украины (девять раз), Кубок Украины (семь раз) и Суперкубок страны (восемь раз).

В 2018 году Срна перешел в «Кальяри», а в 2019 году завершил карьеру.