Источник: Шюррле может перейти в «Бешикташ» Соглашение игрока со «Спартаком» истекает в июне 2020 года.

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Футболист, права на которого принадлежат «Боруссии», выступает за красно-белых на правах аренды. По информации турецкого издания Fanatik, москвичи не планируют выкупать игрока.

Источник сообщает, что услуги Шюррле были предложены «Бешикташу».

Напомним, за «Спартак» 29-летний футболист провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.