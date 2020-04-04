Бывший тренер «Зенита» Спаллетти может возглавить «Милан» Специалист дважды выиграл чемпионат России вместе с питерским клубом.

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Милан».

По информации Corriere dello Sport, по окончании текущего сезона руководство клуба планирует отправить в отставку Стефано Пиоли, и рассматривает Спаллетти как главного кандидата на его место.

Напомним, специалист возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России и по одному разу Кубок и Суперкубок страны.

Последним местом работы 61-летнего итальянца был «Интер», который он тренировал с 2017 по 2019 год.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 26 туров.