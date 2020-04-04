Шалимов: «Зенит» – за возобновление чемпионата, чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов предложил свой вариант окончания нынешнего сезона. Напомним, он был приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Зенит», конечно, за возобновление чемпионата, потому что они уверены, что станут чемпионами. Чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили, что вот вы такие чемпионы.

Нужно объявить, что «Зенит» стал чемпионом – в кавычках – на этот год, но обозначить, что это год коронавируса, форс-мажорный. Дальше те, кто за «Зенитом» идут в Лигу чемпионов и Лигу Европы, никто не вылетает, добавляется две команды из ФНЛ, чтобы ФНЛ тоже было не обидно.

Мне кажется, это оптимальный вариант. Он самый спокойный, и не надо уродовать вот этот чемпионат – он уже изуродован коронавирусом. Надо просто всем биться и надеяться на то, что мы следующий чемпионат начнем в середине август», – цитирует специалиста «СДЗД».