Евсеев назвал любимого комментатора Специалист, находясь на карантине, ответил на вопросы болельщиков.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал тройку любимых комментаторов, отметив в этом списке Александра Елагина.

«Стогниенко нравится. Розанов – тоже. У меня всегда на первом месте был и остается еще с 1990-х годов, когда Англию комментировал, это Елагин.

С этим голосом футбол приятно смотреть. Он комментирует футбол, а не то, какая температура на поле, какая погода была вчера или то, что футболист делал на неделе. Он комментирует то, что происходит на поле – это интересно всегда», – сказал специалист.

Добавим, что чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.