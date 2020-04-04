Агент: По окончании коронавируса российский футбол будет более скромным, легионеров станет меньше Ранее РФС приостановил все соревнования в стране до 31 мая. Такое решение принято из-за угрозы распространения коронавируса.

Футбольный агент и бывший гендиректор «Балтики» Тимур Лепсая высказался о текущем положении российского футбола.

«Коронавирус, если не через месяц, то через два-три, закончится, а цены на нефть за три месяца абсолютно точно не откатятся к прежним показателям, которые были еще два месяца назад. Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.

Вижу, что экономически наш футбол будет более скромным, количество легионеров уменьшится. И это не так уже и плохо: клубы начнут стараться жить по средствам, и, может быть, это даже приведет к некому выздоровлению. После любой болезни организм идет на поправку, и наш футбол возьмет курс на восстановление», – цитирует агента Sport24.ru.