Нобель Арустамян: «Спартак» точно не продлит Шюррле, красно-белые им недовольны Немецкий футболист был арендован у дортмундской «Боруссии» до конца текущего сезона.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что московский «Спартак» не будет продлевать аренду полузащитника Андре Шюррле.

«Мне кажется, «Спартак» точно не продлит Шюррле. Тут точно можно сказать, что красно-белые им недовольны. Он играет плохо, если вообще играет. Наверняка он и его агент ищут какие-то варианты в Германии.

Я читал, что Шюррле – специфический по характеру человек. Например, он вегетарианец. Это нормально, ничего не имею против, просто для футболиста странно. Он даже говорил, что планирует завершить карьеру летом. То есть он не планирует долго играть в футбол», – приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».

Напомним, за все время в московской клубе 28-летний хавбек отыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых паса.