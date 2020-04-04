Гендиректор «Зенита» Медведев: Крайняя дата возобновления чемпионата – 12 июля

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал крайнюю дату возобновления чемпионата страны.
«Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, – 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение», – цитирует функционера ТАСС.
На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.
В «Калгари Флеймз» не верят, что сезон НХЛ можно возобновить ранее июля «Калгари» и «Эдмонтон» массово увольняют сотрудников. 31.03.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий «Нам не хватает масок!» Как врачи и хоккейные бренды борются с коронавирусом На борьбу с пандемией бросаются все, в том числе и производители хоккейного инвентаря. 03.04.2020 14:00 Хоккей Анисимов Вадим ЦСКА и «Локомотив» сыграют уже в апреле. И это будет не киберфутбол Следом за Белоруссией футбольный сезон решили начать и в другой постсоветской республике. Играть, правда, пока намерены без зрителей. 04.04.2020 15:30 Футбол Безъязычный Алексей Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Пять причин доиграть европейские чемпионаты в Китае 3 апреля клубы АПЛ обсудят различные варианты завершения чемпионата. «Китайский» почему-то называют сумасшедшим, хотя в условиях пандемии коронавируса он вполне подошел бы не только англичанам. 03.04.2020 16:00 Футбол Безъязычный Алексей Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост.
01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Претензии к Драчеву? Ни результатов, ни спонсоров, ни денег Четырехкратный олимпийский чемпион был в числе подписавших открытое письмо с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:00 Биатлон Волохов Юрий «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим