Гендиректор «Зенита» Медведев: Крайняя дата возобновления чемпионата – 12 июля - Советский спорт
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04 апреля 2020 16:29ФутболГичунцев Артур

Гендиректор «Зенита» Медведев: Крайняя дата возобновления чемпионата – 12 июля

Премьер-лигу приостановили до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал крайнюю дату возобновления чемпионата страны.

«Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, – 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов (15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение», – цитирует функционера ТАСС.

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

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