Источник: Хакими продлил контракт с «Реалом» В данный момент футболист выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

Как сообщает Marca, мадридский «Реал» отверг все предложения о продаже марокканского защитника Ашрафа Хакими.

Согласно источнику, испанский клуб продлил соглашение с игроком на три года. Другие детали сделки не уточняются.

Напомним, футболист оказался в системе «сливочных» в 2015 году. В текущем сезоне он провел за «Боруссию» 37 матчей, забил 7 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что им активно интересуются лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».