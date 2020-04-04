«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты «Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба, руководство команды подтвердило, что всем сотрудникам будет выплачиваться 100% их зарплаты, чтобы ни один из них не оказался в сложном финансовом положении.

Кроме этого «Ливерпуль» также обязался играть как можно более большую роль в продолжающейся реакции английской премьер-лиги на кризис, связанный со вспышкой короновируса.

«Мы приветствуем заявление Премьер-лиги в пятницу, в котором подтверждается оказание поддержки Национальной службе здравоохранения, английской футбольной лиге (EFL) и национальной лиге, а также обязательство возобновить сезон-2019/20 только тогда, когда это будет безопасно», - говорится в официальном сообщении пресс-службы «мерсисайдцев».