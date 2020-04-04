Кирилл Новиков: «Динамо» хочет играть в быстрый, вертикальный футбол На данный момент бело-голубые занимают 6-е место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, какой стиль игры хочет привить своей команде.

«Мы хотим играть в быстрый, вертикальный футбол. Меньше поперечных передач, меньше передач назад. Хотим двигаться вперед. Для этого нам нужны быстрые и техничные футболисты. Это будет учитываться и в трансферной политике клуба.

Тот же Николай Комличенко призван быть наконечником, завершать атаки. Также у нас есть Шиманьски Себа, Рауш Костя, который достаточно уверенно выглядит на позиции флангового полузащитника. Еще есть Игбун, Клинтон. Хороший выбор фланговых игроков, как использовать которых мы понимаем», – цитирует Новикова «Матч ТВ».