Александр Кокорин: «Холоп» – это сильно, свое интервью «Красаве» пересмотрел несколько раз Форвард «Сочи» ответил на вопросы Александра Кержакова в прямом эфире инстаграма.

- В частности, речь зашла о любимых фильмах и передачах. Кокорин похвалил российскую ленту этого года «Холоп». «Не знаю, кто режиссер и сценарист. Но действительно классная вещь, - заявил нападающий. - Из ютуб-контента несколько раз пересмотрел свое интервью «Красаве» (Евгению Савину, популярному футбольному видеоблогеру. - прим. ред.). Обычно себя не смотрю, но тут не мог оторваться».

Напомним, что после не совсем корректного пресс-релиза выпуска с Кокориным на канале «Красава» у футболиста едва не возник конфликт с «Зенитом», которому он по-прежнему принадлежит, находясь в аренде в «Сочи».