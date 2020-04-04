Агент Хакими опроверг слухи о продлении контракта с «Реалом» Ранее сообщалось, что новый договор футболиста рассчитан на три года.

Алехандро Комано, агент защитника дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими, прокомментировал информацию о продлении контракта с мадридским «Реалом». Напомним, марокканский игрок выступает за «шмелей» на правах аренды.

«Для продления контракта нет никаких оснований. На данный момент в силе договор, подписанный в 2017 году. Он будет действовать еще два сезона. По окончании этой тяжелой ситуации (коронавируса) мы начнем переговоры с «Реалом» и «Боруссией», – цитирует агента Spox.

Напомним, Хакими оказался в системе «сливочных» в 2015 году. В текущем сезоне он провел за «Боруссию» 37 матчей, забил 7 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что им активно интересуются лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».