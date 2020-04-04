Кокорин – о переходе в «Челси»: Никакой конкретики не было Ранее сообщалось, что нападающий мог оказаться в лондонском «Арсенале».

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», прокомментировал слухи об интересе «Челси».

«Нет, конкретики никакой не было. Разговоров много было. Многие звонили, узнавали ситуацию», – сказал Кокорин в эфире Instagram-аккаунта Александра Кержакова.

Напомним, 29-летний форвард выступает за питерцев с 2016 года. По слухам, он интересен европейским клубам, в том числе римскому «Лацио».

Добавим, что его контракт с чемпионом России истекает 30 июня 2020 года.